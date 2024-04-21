غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة دريمز بالكونفيدرالية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استعرض الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فيديو لقمصان لاعبي الفريق الأول، من داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق، قبل مواجهة دريمز يونايتد في كأس الكونفدرالية الكونفدرالية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني، في ذهاب الدور نصف النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى هذا الدور، بعدما تخطى فريق مودرن فيوتشر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.