ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة ويقترب من الفوز بلقب الدوري

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي وضيفه برشلونة 3-2 اليوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل كل من فينيسيوس (18 من ركلة جزاء) ولوكاس فاسكيز (73) وجود بيلينغهام (90+1) أهداف الفريق الملكي فيما دوّن كل من أندرياس كريستينسن (6) وفيرمين لوبيز (69) هدفي برشلونة.



ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا بـ81 نقطة وبفارق 11 نقطة يحتل برشلونة (70 نقطة) مركز الوصافة.



أرقام مهمة من الكلاسيكو:



أصبح لوكاس فاسكيث أول لاعب يسجل هدفاً ويقدم تمريرة حاسمة ويتحصل على ركلة جزاء في مباراة ضمن كلاسيكو الدوري الاسباني منذ ميتشيل غونثاليث أيضاً لصالح ريال مدريد في 30 يناير 1993



ريال مدريد يحسم الفوز في مباراتيه أمام برشلونة في موسم واحد من الدوري الاسباني في الوقت بدل الضائع لأول مرة.



تشافي خسر 6 من أصل 10 كلاسيكو خاضها كمدرب في جميع المسابقات.



تشافي خسر 3 من أصل 5 كلاسيكو خاضها كمدرب في الدوري الاسباني.



فاز ريال مدريد في 3 مباريات كلاسيكو في موسم واحد للمرة الخامسة في تاريخه.



فاز ريال مدريد في 3 مباريات كلاسيكو في موسم واحد للمرة الأولى منذ 2012-2013.



فاز ريال مدريد بأربعة مباريات كلاسيكو متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ يناير 2022



فاز ريال مدريد في 10 من آخر 14 مباراة كلاسيكو في جميع المسابقات.



فاز ريال مدريد في 7 من آخر 9 مباريات كلاسيكو في الدوري الإسباني.



فاز ريال مدريد في 4 من آخر 5 مباريات لعبها على أرضه أمام برشلونة في الدوري الإسباني.



تجنب ريال مدريد الهزيمة في 26 مباراة متتالية في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ يناير 2017.



ريال مدريد تجنب الهزيمة في 26 مباراة متتالية في موسم واحد من الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 1989-1990.



فشل برشلونة في الفوز خلال 11 من آخر 15 مباراة كلاسيكو في جميع المسابقات.



فشل برشلونة في تحقيق الفوز في 8 من آخر 10 كلاسيكو في الدوري الإسباني.



(بي إن سبورت)

