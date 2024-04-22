ملف رياضة الخليج 365.. أزمة الأهلي وإنبي.. الكلاسيكو.. وبكاء عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الأحد، أبرزها أزمة الأهلي وإنبي بشأن لقب الجمهورية 2003، وفوز ريال مدريد في الكلاسيكو ضد برشلونة، وبكاء عواد بسبب إصابته في مباراة الزمالك ودريمز.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

"أزمة احتفال متكررة بين الأهلي وإنبي بلقب دوري الجمهورية 2003".. ما التفاصيل؟

شهدت أحداث ما بعد مباراة الأهلي وإنبي بالجولة الأخيرة من دوري الجمهورية 2003 أزمة بين الفريقين، حيث احتفلا لاعبو الثنائي بعد فوز إنبي بنتيجة 4-3، واعتبر كل منهما فريقه فائز بدوري الجمهورية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الكلاسيكو.. ريال مدريد يخطف من برشلونة 3 نقاط في الدقائق الأخيرة

انتهت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإسباني..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالصور.. بكاء عواد بعد تدخل قوي مع جون أنطوي

شهدت الدقيقة 40 من مباراة الزمالك ودريمز الغاني، تدخل قوي من جون أنطوي على الحارس محمد عواد..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

على خطى الأهلي.. الزمالك يتعادل سلبيا مع دريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

انتهت مباراة الزمالك ودريمز الغاني التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حاولت إخراج اللاعبين من احتفالات الفوز على الأهلي".. أول تعليق من جوميز بعد التعادل مع دريمز

تحدث مدرب الزمالك، جوزيه جوميز، عن التعادل مع دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ابعدوا عننا".. حسين لبيب يفجر مفاجأة بشأن إيقاف القيد وموقف زيزو وظلم ممدوح عباس

تحدث حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن العديد من الملفات داخل النادي الأبيض، وفجر مفاجأة بشأن إمكانية إيقاف القيد مرة أخرى، علاوة توضيح موقف رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق في الفترة المقبلة..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا