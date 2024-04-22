كواليس جديدة في قضية الشيبي ضد حسين الشحات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لم يخضع لأي تحقيق أمام لجنة الانضباط، في قضيته ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، الأخيرة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لم يكن هناك أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة بخضوع اللاعب للتحقيق اليوم، وقد يكون الحديث بشكل ودي ويكون الأحد المقبل".

وأضاف أمير هشام: "الشيبي كان لديه نية في التصالح منذ البداية، ولكن ممدوح عيد المدير التنفيذي طالبه بعدم التنازل بالإضافة إلى أسرته أيضًا، كما أن محامي اللاعب أكد لأسرته أن أقل حكم للشحات هو حبس مع ايقاف التنفيذ".

وقال: "المفاجأة هي أن فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية، تواصل مع اللاعب وطالبه بالاستمرار في قضيته وسوف يتحمل هو أمر الفيفا، وهو ما يطمئن اللاعب، وأنه يرى بأن عقوبة الشحات ضعيفة".

واختتم أمير هشام: "بعد اطمئنان لقجع للمغربي الشيبي، بالتالي فإن اللاعب مستمر في قضيته ولن يتم التنازل عن شكواه ضد لاعب المارد الأحمر".