دورة برشلونة: رود يثأر من تسيتسيباس ويحرز أول ألقابه في 2024

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : تغلب النروجي كاسبر رود المصنّف سادس عالميًا على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف سابعا 7-5 و6-3 ليحرز لقب دورة برشلونة الإسبانية الدولية في كرة المضرب (500 نقطة) الاحد.

وثأر اللاعب النروجي لخسارته أمام اليوناني في نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز الاسبوع الماضي.

ويتصدر رود قائمة اكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم بـ 29 فوزًا الا انّه خسر ثلاث مواجهات نهائية، قبل ان يفكّ عقدته باحرازه اول القابه هذا العام.

وسبق لرود (25 عاماً) ان وصل إلى نهائي إحدى بطولات غراند سلام ثلاث مرات (رولان غاروس 2022 و2023 والولايات المتحدة المفتوحة 2023) دون ان ينجح في الظفر بأي منها.