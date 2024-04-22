شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الزمالك بطاقم حكام مباراة العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل 28 أبريل باستاد بابا يارا الرياضي.

ويتكون طاقم التحكيم من التشادي الحاجي الأو محمد حكماً للساحة، ويعاونه كل من، الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، و الموريشيوسي باتريس مليزار حكماً رابعاً.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.