مورينيو: كنت أحتاج للثقة في مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أنه كان يحتاج للثقة من إدارة الشياطين الحمر، وذلك خلال فترة تدريبه العملاق الإنجليزي.

وقاد مورينيو اليونايتد للتتويج باَخر بطولاته القارية بالدوري الأوروبي خلال 2017، لكنه رحل في 2018 بعد إقالته.

وتحدث مورينيو في تصريحات لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، حيث قال: "كنت أرغب في منحي الثقة في مانشستر يونايتد، حيث كنت أفكر في بعض اللحظات أنهم إذا وثقوا بي وآمنوا بتجربتي، فقد تكون الأمور مختلفة، ولكن هذا لم يحدث ورحلت بعد عامين".

وتابع مورينيو تصريحاته: "بالتأكيد، هناك بعض اللاعبين الذين لم أكن أريدهم قبل 5 أو 6 سنوات في مانشستر يونايتد، إنهم يمثلون إلى حد ما ملف احترافي لنادٍ ذي بُعد معين، وليس مانشستر يونايتد".

وأكد أنه كان يقوم بعمله في مانشستر يونايتد، والوقت دائمًا الحقيقة، لكنني تمكنت من تحقيق بطولات في ظروف النادي الصعبة.

يذكر أن جوزيه مورينيو رحل عن تدريب روما الإيطالي، ولم يتولى تدريب أي نادي خلال الفترة الحالية، لكنه يُفكر في العودة خلال الفترة المقبلة.