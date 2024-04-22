اخبار الرياضه

لجنة الانضباط تستدعي محمد الشيبي للتحقيق يوم الاحد المقبل

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت استدعاء المغربي محمد الشبيبي لاعب بيراميدز، للتحقيق يوم الأحد المقبل.

إقرأ أيضًا..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لجنة الانضباط خاطبت بيراميدز لمثول اللاعب للتحقيق في شكواه ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، يوم الأحد المقبل وسوف يتم إصدار قرار بشأنه".

وأضاف أمير هشام: "يوم الأحد المقبل سوف يتم إصدار قرار بشأن اللاعب وحال عدم مثوله في الموعد سيتم توقيع غرامة مالية ضده بخلاف قضيته مع حسين الشحات، لعدم احترامه موعد التحقيق".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا