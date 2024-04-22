جيسوس يتحدث عن مواجهة الإياب بين الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

تحدث البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مواجهة العين الإماراتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد جيسوس في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، أن هذه المرة الأولى التي يخوض فيها الهلال مباراة وهو متأخر في النتيجة، موضحًا أن لديه الثقة في العودة بدعم الجماهير.

وأشار إلى أن الهلال قادر على العودة بالنتيجة في المباراة غدًا أمام العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا والتأهل إلى النهائي.

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وذكر أنه يعرف الخصم جيدًا، حيث أنه فريق يدافع بشكل مميز، مشيرًا إلى أنه يفكر في التسجيل أولًا.

وأشار إلى أن الهلال استقبل 4 أهداف في مباراة واحدة وهذا أمر لم يحدث له في تاريخه، مؤكدًا أنه يتوقع المفاجآت.

ويواجه الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي، غدًا الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الأخير برباعية مقابل هدفين.