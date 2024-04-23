"بعد حصد اللقب".. أرقام تزين مشوار إنتر ميلان بالدوري الإيطالي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق إنتر ميلان الإيطالي من حصد لقب الدوري الإيطالي، للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على حساب ميلان اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم.

ونجح إنتر في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، قبل 5 جوالات من نهاية المسابقة، بعد الوصول إلى النقطة 87 بجدول المسابقة، وبفارق 17 نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق ميلان، ليضمن بذلك التتويج بلقب المسابقة.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، أبرز أرقام ميلان خلال الموسم الحالي بعد التتويج باللقب.

وخاض إنتر ميلان ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم 33 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 27 مباراة، وتلقى الهزيمة في لقاء، وحضر التعادل في 5 مباريات.

ورفع فريق إنتر ميلان عدد ألقابه بالمسابقة إلى 20 لقب، ليتخطى فريق ميلان صاحب ال 19 لقب بالمسابقة، وينفرد بالمركز الثاني كأكثر الفرق تتويجاً بلقب الدوري، خلف فريق يوفنتوس صاحب ال 36 لقب.

وهذا هو اللقب الأول للفريق الإيطالي منذ ثلاثة سنوات، حيث كان آخر تتويج لفريق إنتر بلقب الدوري الإيطالي موسم 2020-2021.

وأصبح فريق إنتر ميلان هو أول فريق إيطالي، يتمكن من التتويج بلقب الدوري في مباراة الديربي، منذ موسم 1929-1930.

وبات فريق النيراتزوري ثاني فريق إيطالي، يصل إلى 20 لقب في الدوري، بعد يوفنتوس صاحب 36 لقب.

وحقق إنتر ميلان أطول سلسلة انتصارات في تاريخ ديربي ميلان، بعد أن حقق الفوز في آخر 6 مباريات على حساب ميلان.

وبعد تويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي قبل 5 جوالات، من نهاية المسابقة ليكرر الإنجاز الذي حققه في موسم 2006-2007، كما أنه عادل كلا من "تورينو، فيرونتينا، يوفنتوس ونابولي"، الذين سبق أن حققوا اللقب قبل نهاية البطولة ب 5 جوالات.

وسجل المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق رقماً تاريخياً، بعدما أصبح ثالث أكثر مدرب تحقيقاً للألقاب مع الإنتر، خلف كلا من هيلينو هيريرا وروبيرتو مانشيني برصيد 7 ألقاب لكل منهما.