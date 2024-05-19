الامارات | لاتسيو يحرج إنتر ميلان في ليلة تتويجه بلقب الدوري الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عكَّر لاتسيو احتفالات إنتر ميلان بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما أرغمه على التعادل 1-1 على ملعب "سان سيرو" في ميلانو في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة، مؤكدا بطاقته إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وكان لاتسيو في طريقه الى إلحاق الخسارة الثالثة هذا الموسم بفريق مدربه السابق سيموني إينزاغي عندما تقدم بهدف لاعب وسطه الدولي الياباني دايتشي كامادا منذ الدقيقة 32 حتى الدقيقة 87 التي شهدت إدراك البطل للتعادل عبر مدافعه الدولي الهولندي دنزل دمفريس.

وعزز إنتر الذي توج بطلا لإيطاليا منتصف أبريل وتحديدا في المرحلة 33 بعد فوزه على جاره ميلان (2-1) في الدربي، موقعه في الصدارة برصيد 93 نقطة بفارق 19 نقطة أمام مطارده المباشر جاره ميلان الذي خسر أمام مضيفه تورينو 1-3 السبت.

وبعد شهر من اللقب والاحتفالات التي جمعت عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع ميلانو، رفع القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس وزملاؤه أخيرا "كأس أبطال إيطاليا".

في الموسم المقبل، سيتم تزيين قمصان الـ"نيراتزوري" بنجمتين ذهبيتين بعدما حصدوا هذا الموسم اللقب العشرين في تاريخهم، منفردين بالمركز الثاني على لائحة الأكثر تتويجا في الدوري بفارق لقب أمام ميلان و16 لقبا خلف يوفنتوس.

في المقابل، عزز لاتسيو موقعه في المركز السابع المؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفارق المواجهتين المباشرتين خلف جاره روما الذي يلعب لاحقاً مع ضيفه جنوى.