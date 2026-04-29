تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-04-2026

ارتفع سعر سهم شركة ConocoPhillips (COP) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة وقد جاء ذلك مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 120.20$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 127.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد