تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-29 12:17PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر سهم شركة ConocoPhillips (COP) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة وقد جاء ذلك مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 120.20$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 127.90$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد