تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-29 15:42PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب السعر حالياً من هدفنا السعري الصباحي عند الدعم 75,500$، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 77,500$، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لبدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.