تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 29-04-2026

انزلق سعر عملة ريبل (XRPUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالسعر، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.4000$، ليستهدف مستوى الدعم 1.3475$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط