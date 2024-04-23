"ممكن الشناوي يبقى على الدكة".. سيف زاهر يكشف آخر استعدادات كولر لمواجهة مازيمبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي سيف زاهر، آخر استعدادات كولر لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيف عبر قناة "أون تايم سبورتس"كولر مش شايف حاجة غير يوم الجمعة الجاية، مش شايف هيلاعب مين في النهائي ولا الكأس ولا البطولة، هو شايف السلمة اللي هتوديه للمباراة النهائية".

وأضاف: "كولر عمل أكبر عدد جلسات تاريخية منذ توليه قيادة الأهلي، ياخد 2 لاعيبة على جنب يتكلم معاهم، وإنه على مدار 3 أيام يتكلم مع 24 لاعبا كل لاعب على إنفراد، ده يدل على أن كولر دخل مرحلة التركيز القوية جدا جدا".

وواصل: "ركز كولر على الحديث مع 4 لاعبين، محمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا، ولمح لعبد القادر إن أداءه جيد الفترة الأخيرة ومحتاجه الفترة المقبلة".

واختتم: "محمد الشناوي قريبا سيتواجد على دكة البدلاء، ووارد إنه يكون موجود في مباراة مازيمبي المقبلة".

ويلاقي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.