سفيان رحيمي على رأس تشكيل العين المتوقع أمام الهلال في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم الآسيوية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الهلال السعودي بنظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.



وكان العين قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدها ملعب هزاع بن زايد.

تشكيل العين الإماراتي المتوقع أمام الهلال السعودي

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر.

خط الوسط: بارك يونج وو، يحيى نادر، حازم عباس، كاكو، ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي.

الهلال والعين.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق موقعة الهلال أمام العين في تمام الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تُذاع مباراة الزعيم الكبير الإماراتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل منافسات دوري أبطال آسيا في أدواره الاقصائية منذ عدة سنوات.