الاهلي يحبط علي معلول بسبب شروطه.. بطولة أفريقيا تحسمها

كشفت الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات جديدة بخصوص مستقبل التونسي علي معلول، مع النادي الاهلي، بعد اقتراب نهاية عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد علي معلول مع النادي الاهلي في نهاية الموسم الكروي الجاري، حيث يرغب مارسيل كولر، المدير الفني، في تجديد عقده.

وقال الإعلامي سيف زاهر، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “ملعب أون تايم”، إن الأمور تتعقد بين علي معلول والنادي الاهلي في الفترة الحالية.

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وأوضح أن هناك تمسك من جانب مسئولي القلعة الحمراء، براتب محدد لتجديد عقد الظهير التونسي، في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاهلي يرفض أي محاولة لزيادة الرقم المحدد لتجديد عقد معلول، وبدأ النادي بالفعل في تجهيز قائمة بدائل للاعب.

واختتم زاهر، بأنه سيتم حسم مصير الظهير الأيسر بعد بطولة أفريقيا سواء بتجديد عقده، أو التعاقد مع بديله المناسب.