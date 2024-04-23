سيدات الأهلي يفزن على الأبيار في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز فريق سيدات الأهلي على نظيره الأبيار في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد سيدات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على الفريق الجزائري بنتيجة 13-7، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الأحمر 29-17.

الجدير بالذكر، يلاقي سيدات الأهلي ثالث المجموعة الثانية غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على صالة ميلود هدفي.

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