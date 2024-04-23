الزمالك يبدأ الاستعداد لموقعة دريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من المران أمس الإثنين، بعد خوض مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة يوم الأحد وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحتاج الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل، من أجل الحصول على بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

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