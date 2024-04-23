بشرى حجيج تحضر نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء، على حضور ختام منافسات بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي، ويسدل الستار عليها مساء اليوم.

من المنتظر أن تحضر حجيج عددًا من مباريات اليوم الختامي، أبرزها لقاء النهائي الذي يجمع الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي، ونظيره فريق مولودية بوسالم التونسي، في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة.

كانت رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، قد وصلت إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، وحرص على استقبالها وفد ضم ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للطائرة وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ونهلة سامح نائب مدير البطولة.

الأهلي يواجه مولودية بوسالم التونسي في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، فريق مولودية بوسالم التونسي، اليوم الثلاثاء، في نهائي البطولة الإفريقية للأندية والتي تقام في ضيافة النادي.

‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على الفريق التونسي، واستعادة اللقب الإفريقي.

وأدى الفريق مرانا خفيفا صباح اليوم، فيما عقد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل المران لمعالجة أخطاء مباراة نصف النهائي، وطالبهم بالتركيز في لقاء اليوم واللعب حتى آخر نقطة واستعادة لقب البطولة والتأهل الى بطولة العالم للأندية.

‏‎ وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب النصر الليبي بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

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