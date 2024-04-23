اتحاد الكرة يستدعي مسئولو نادي الإنبي بسبب شكى التزوير

ياسر رشاد - القاهرة - استدعى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل الجاري مسئولو نادى إنبى ولاعب المصرى البورسعيدي مواليد 2003، للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانونى للاتحاد بشأن شكوى إنبى لحسم بطولة الجمهورية 2003.

وأكد عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين بالنادى المصرى أن لاعب المصرى مواليد 2003 كل أوراقه سليمة 100% وموثقة من الجهات الحكومية وعلى رئيس إنبى يثبت ما يقوله.

وقال عباس نور الدين: "كل أوراق اللاعب سليمة 100% وموثقة من الجهات الحكومية، وتم اعتماد هذه الأوراق وتم توثيق عقده فى اتحاد الكرة والمنطقة".

وأضاف: "لا نقبل أى اتهامات من أيمن الشريعى للنادى المصرى البورسعيدى، وقطاع الناشئين لا يضم أى لاعب مزور، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فيجب عليه أن يثبت هذه الادعاءات".

وتابع: "جميع الأوراق التى قدمها اللاعب للنادى المصرى سليمة 100% من شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وكل أوراقه سليمة ولا يعنينا ما يقول إلا إذا ثبت ذلك التزوير، ونطلب من أيمن الشريعى اعتذارا رسميا كما اتهمنا بالتزوير حال عدم إثبات كلامه".

واختتم رئيس قطاع الناشئين بالمصرى تصريحاته قائلا: "المصرى لا يهمه التتويج بالبطولات فى قطاع الناشئين، وكل هدفه أن يُخرِج لاعبين للفريق الأول، والفريق الأول حاليا يضم لاعبين من هذا القطاع وهذا الهدف".

وشهدت نهاية مباراة الأهلى وإنبى فى دورى الجمهورية مواليد 2003 موقفا غريبا أشبه بالطرائف، بعدما انتهت المباراة بفوز الفريق البترولى بنتيجة 4 / 3، ومن ثم احتفل الفريقان بالتتويج باللقب فى نفس الوقت، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة فى ختام بطولة دورى الجمهورية للشباب موتليد 2003.