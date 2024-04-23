منتخب الجمباز الايقاعي يغادر إلى روندا للمشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - سافرت بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي إلى كيجالي عاصمة رواندا صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في البطولة الافريقية المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 25 حتى 26 إبريل الجاري.

يمثل منتخب مصر :

حبيبه مرزوق

مريم سليم

عاليا صالح

ليديا البحيري

المدربات:

الكابتن/هويدا حموده

الكابتن/ مي عصام

يمثل منتخب مصر للجماعي:

أمينه صبيح

لمار البحيري

عبير رمضان

فريده حسين

جوهارا الديب

جومانه ابوالمجد

المدربات:

الكابتن/ نهي حسين

الكابتن/ ميار رجب

يمثل منتخب مصر للناشئات:

عاليا احمد

فريدة بهنس

لينا هيليكا

ايمان عبدالحليم

يمثل منتخب مصر للجماعي:

سلمي طلعت

سينا الميسيري

ملك بلال

چولي احمد

تالا خليل

ليلي ابو العباس