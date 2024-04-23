رئيس الشركة الجديدة الراعية للأهلي: الأحمر فوق الجميع

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ستيفانو زلياني، الرئيس التنفيذي للشركة الراعية الجديدة للنادي الأهلي أنه يشعر بفخر كبير للتواجد في حدث للإعلان عن شراكة استراتيجية مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكة مع كيان عريق مثل الأهلي تمثل له الكثير على المستوى الشخصي، كما تمثل للشركة تأسيس رابطة مبنية على قيم مشتركة من التميز والابتكار والمشاركة المجتمعية.

وأوضح ستيفانو أن الأهلي يجسد روح العزيمة والتميز، ويقف كمصباح إرشادي لعدد لا يحصى من الأفراد عبر المنطقة، وأن شركته مع انضمامها إلى الأهلي تبدأ رحلة مغمورة بالاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، والشغف لإحداث تأثير معنوي.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الراعية أن الشركة التي بدأت عملها في مصر منذ نحو ثلاثين عامًا في تصنيع الإطارات الثقيلة الفاخرة، وأصبحت اليوم من الشركات الرائدة في قطاعات مثل النقل والزراعة والمركبات الثقيلة، تفخر بشدة بتوقيع شراكة استراتيجية مع النادي الأهلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن هذه الشراكة ستكون محفزًا للتغيير الإيجابي.

وقال زلياني إن أول مرة وُضع فيها اسم الشركة على قمصان النادي الأهلي كانت خلال كأس السوبر المصري في دولة الإمارات، كما ظهر مرة أخرى في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية، وقد حقق الفريق الفوز في المناسبتين، مما شكل لحظة تاريخية للعلامة التجارية للشركة، وأعرب عن أمنيته في أن تكون الشركة جالبة للحظ دائمًا للأهلي خلال السنوات المقبلة.

اختتم ستيفانو زلياني حديثه قائلًا: كشخص إيطالي عاشق لكرة القدم، وبعدما تعرفت على الأهلي عن قرب أصبحت مشجعًا كبيرًا له، معقبًا باللغة العربية "الأهلي فوق الجميع".

القيعي: راعية الأهلي الجديدة واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مصر والعالم

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن الشراكة بين الأهلي والشركة الراعية الجديدة أمر مهم للجميع ودائما ما يتطلع النادي الأهلي إلى الشراكة مع الكيانات الكبيرة.

وأضاف أن عقد الرعاية مع والشركة الراعية الجديدة والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مصر والعالم في مجال تصنيع إطارات النقل الثقيل مهمة جدا، لافتاً إلى أن النادي يتطلع لشراكة ناجحة تعود بأفضل استفادة للطرفين.

وتابع: عقود الرعاية والشراكة مع الكيانات الناجحة تمثل أهمية كبيرة للنادي الأهلي، في ظل الارتباطات المالية الضخمة، وحجم الإنفاقات خلال الفترة الماضية لتحقيق رغبات الجماهير وأعضائه.

وشدد رئيس شركة الأهلي لكرة القدم على أن النادي يحقق نجاحات مختلفة على كافة الأصعدة، ويعمل جاهدا للحفاظ على الاستمرار في تحقيق البطولات بمشاركة جميع الشركات الراعية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الرهان دائما ما يكون على وعي جمهور الأهلي ومساندته لكل فرق النادي ورعاته، وهو ما يمثل المحرك الأساسي لمنظومة النجاح.



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