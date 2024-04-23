"ده الزمالك مصري".. تعليق ناري من شوبير على واقعة احتفال فندق دريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد شوبير، واقعة احتفال مسؤولي أحد الفنادق بفريق دريمز الغاني، بعد التعادل مع الزمالك في ذهاب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد الماضي في استاد القاهرة.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "نقطة أساءتني كثيرا وآلمتني كثيرا، فريق دريمز الغاني كان بيلاعب الزمالك في مصر، وأنا مبدأي معروف، أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، وبراهن الجميع على صعود الزمالك للمباراة النهائية".

أضاف: "فريق دريمز تعادل في القاهرة، ولما يرجعوا الفندق يلاقوا ممر شرفي وتصفيق، هذا أمر غير مقبول، ده الزمالك مصري، هل حضرتك عملها من باب التشجيع للمنافس؟".

أكمل: "أنا مستاء جدا جدا لما حدث، نحن وصلنا لمرحلة صعبة، كنا زمان بنلعب مع سيمبا التنزاني، ولاقينا جمهور كبير من يانج أفريكانز بيشجعنا بقوة، وكان أمر غريب بالنسبة لي، هل سنصل لهذه الدرجة؟".

وأتم تصريحاته: "أنا مش فاهم أيه اللي حصل، لماذا نظهر الانتماء بهذا الشكل، ونحن نواجه فريقا من الخارج، وربما يكون هذا المشهد عفوي، ولكنه لا يصح".

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