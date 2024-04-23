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علي فرج يفوز على الإنجليزي محمد الشوربجي في بطولة الجونة الدولية للاسكواش (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
تصوير - محمود عبد الناصر

فاز اللاعب المصري المصنف الأول عالميا، علي فرج، على الإنجليزي محمد الشوربجي في ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024.

وتفوق اللاعب المصري على فرج المصنف الأول عالميا على نظيره الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف السابع عالميا بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9/ 11-6/ 11-6.

وبهذا الفوز تأهل علي فرج لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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