سيف عابد: الأهلي لن يتوقف عن حصد البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيف عابد، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي أن التتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية لم يأت من فراغ، بل ‏جاء نتاج عمل وجهد كبيرين من كافة لاعبي الفريق وكذلك الجهاز الفني بقيادة الإسباني فرناندو مونزو، مشيرًا إلى أن الفريق لم ‏يكن له هدف منذ بداية البطولة سوى تحقيق اللقب‎.‎

وأوضح سيف عابد أنه رغم التفوق الكاسح للأهلي في كل مبارياته، إلا أن منافسات البطولة كانت صعبة للغاية، ولكن إصرار ‏اللاعبين وعزمهم على تحقيق اللقب كان سبيلهم في السير قدمًا والفوز بكل مباراة‎.‎

وأشار إلى أن حصد الألقاب مع الأهلي ليس بالأمر الغريب، وأن الفريق اعتاد على حصد الألقاب المتتالية، حيث فاز هذا الموسم ‏بلقبي الدوري وكأس السوبر المصري، قبل أن يُتوج جهوده بحصد لقب البطولة الإفريقية، ليأتي ذلك تتويجًا لموسم طويل اجتهد ‏خلاله الفريق كثيرًا وقدم مستويات متميزة للغاية، وسوف يقاتل لحصد كل البطولات.‏