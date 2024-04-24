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القيعي يثير غضب جماهير الاهلي بطلب مثير

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عدلي القيعي - الأهلي

عدلي القيعي - الأهلي

أثار عدلي القيعي، رئيس شركة النادي الاهلي لكرة القدم، غضب جماهير القلعة الحمراء، في الساعات الأخيرة، بطلب مثير.

ودعا عدلي القيعي جماهير النادي الاهلي، خلال مؤتمر صحفي بالإقبال على منتجات رعاة القلعة الحمراء لأن ذلك يساهم في نموها ويعود بالنفع على الأحمر.

وقال القيعي: “أنصح جماهير الاهلي التي تريد المساعدة بالاقبال على منتجات رعاة النادي الاهلي لأن هذا يساهم في في استمرار ونمو الرعاة”.

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وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت حملة من عدد كبير من جماهير النادي الاهلي، بالهجوم على القلعة الحمراء بسبب أحد رعاة الفريق الذي يندرج تحت قائمة المقاطعة بعد القضية الفلسطينية.

ونادى البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة النادي الاهلي بسبب تعاقدهم مع أحد الرعاة المندرجة في قائمة المقاطعة، وطالبوهم بفسخ التعاقد.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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