"تحليله مثل الأوروبيين".. أحمد حسام ميدو يشيد بأيمن يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أشاد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، بأيمن يونس لاعب الأبيض السابق، بشأن تحليل المباريات.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "تتفق أو تختلف معاه في الكرة، هذا طبيعي، أحلى شئ في الكرة الاختلاف في وجهات النظر".

وأَضاف: "ولكن بالنسبة لي المحلل الوحيد في مصر الذي لديه طاقة إيجابية في الاستديو وتحليله قريب من طريقة تحليل الأوروبيين، هو أيمن يونس".

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