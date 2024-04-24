حقيقة انضمام ثنائي الزمالك إلى بيراميدز  

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة تعاقد مسئولي بيراميدز مع ثنائي نادي الزمالك محمود علاء ومحمد صبحي خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم: “محمود علاء لم يوقع لنادي بيراميدز حتى الآن، وغياب اللاعب عن مران فريقه بسبب الإصابة، ولكن هناك اهتمام من نادي بيراميدز لضم اللاعب”.

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وأضاف: “موقف انضمام محمد صبحي لنادي بيراميدز ما زال غامضًا حتى الآن، وهناك احتمالية لبقاء اللاعب مع فريقه خلال الفترة القادمة”.

واختتنم: “بخصوص انتقال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، فإنه من الصعب انضمام اللاعب إلى الزمالك وليست هناك نية لرحيله عن بيراميدز”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك سلبيًا من دون أهداف مع دريمز الغاني في مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية التي لعبت الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي.