بيان رسمي من الزمالك بعد قرار إيقاف القيد

أصدر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانًا رسميًا، للحديث عن قرار إيقاف قيد القلعة البيضاء بسبب خالد بوطيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق.

وأوضح البيان: “تلقى نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ”2.4 مليون يورو”.

وتابع الزمالك: “وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لفسخ عقده من طرف النادي”.

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وأضاف: “وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي”.

واسترسل: “ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على أنه سيعمل جاهداً على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علماً بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية”.

واختتم بيان الزمالك: “ويشدد المجلس على أنه لن يدخر جهداً أو وقتاً أو مالاً في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره”.