لأول مرة سبورتنج إلى دورى المحترفين بقيادة فاروق

ياسر رشاد - القاهرة - صعد فريق نادى سبورتنج لكرة القدم الى دورى المحترفين لاول مرة فى تاريخه بقيادة الكابتن أحمد فاروق

وكانت ينقص سبورتنج نقطة وحيدة تكفيه لضمان صعوده الى المحترفين الا أنه استطاع ان يحصل على ثلاث نقاط غالية بفوزه على فريق كوم حمادة بثلاث أهداف نظيفة أحرزهم كل من عمرو حبشى الذى أحرز الهدف الاول فى الدقيقة الثانية من الشوط الثانى و الهدف الثانى احرزه عبد الرحمن ميسى بالدقيقة الثانية من الشوط الثانى والهدف الثالث والاخير أحرزه اللاعب مؤمن مهدى فى الدقيقة ١٥ من الشوط الثانى

ومن جانبه قال الكابتن أحمد فاروق المدير الفنى لفريق سبورتنج “ بفضل الله صعد الفريق للمحترفين نتيجة إصرار اللاعبين وادائهم الرجولى فى الملعب ورغبتهم الاكيدة فى الصعود ”

وتابع بأن صعود سبورتنج لدورى المحترفين يعد الصعود الاول فى تاريخ النادى مشيرا الى ان رحلة الصعود لم تكن سهلة ولكنها جاءت نتاج مشوار سنوات من الجهد والتعب

وأختتم المدير الفنى لفريق سبورتنج الاول لكرة القدم حديثه مطالبا اللاعبين بالتركيز فى الفترة القادمة والتى من الممكن الصعود من خلالها الى دورى “Nile “ دورى الاضواء