"منافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

كما تشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إقامة ثلاثة مباريات بالبطولة اليوم.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإنجليزي

برايتون ضد مانشستر سيتي.. "بي إن سبورتس".. 9.30 مساءً.

الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد روما.. أبو ظبي الرياضية".. 8 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء ضد الطائي.. "SSC".. 4 عصراً.

الوحدة ضد الحزم.. "SSC".. 8 مساءً.

الرياض ضد الأهلي.. "SSC".. 8 مساءً.