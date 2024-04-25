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"منافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراة برايتون ومانشستر سيتي في .

كما تشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إقامة ثلاثة مباريات بالبطولة اليوم.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإنجليزي

برايتون ضد مانشستر سيتي.. "بي إن سبورتس".. 9.30 مساءً.

أودينيزي ضد روما.. أبو ظبي ".. 8 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء ضد الطائي.. "SSC".. 4 عصراً.

الوحدة ضد الحزم.. "SSC".. 8 مساءً.

الرياض ضد الأهلي.. "SSC".. 8 مساءً.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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