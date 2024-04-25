كولر يحدد أول الراحلين عن الاهلي في الصيف

حدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أول الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الإعلامي مهيب عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية، أن مارسيل كولر أبلغ إدارة النادي الاهلي، برغبته في الاستغناء عن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، بنهاية الموسم الجاري.

وأشار إلى عدم وجود أي نية لدى مجلس إدارة النادي الاهلي في تجديد التعاقد مع اللاعب أو بقائه في الفريق خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا.. النصر يفقد نجميه في مواجهة الخليج بالدوري السعودي

وأوضح أن إدارة النادي الاهلي تواصلت مع وكيل أنتوني موديست من أجل إبلاغه بعدم رغبة المدير الفني في بقائه، وأنه لن يتم التجديد له.

ويستعد الأحمر لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، علي ملعب ستاد القاهرة الدولي.