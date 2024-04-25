موعد مباراة أهلي جدة والرياض بالدوري السعودي اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق أهلي جدة السعودي ضيفًا ثقيلا على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الرياض ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويسعي فريق الأهلي أمام نظيره الرياض الحصول على 3 نقاط جديدة، ومحاولة إرضاء الجماهير التي كانت تمني النفس بمركز أفضل من المركز الثالث ببطولة الدوري السعودي الممتاز.

موعد مباراة أهلي جدة والرياض بالدوري السعودي



من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والرياض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي



ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي عبر قناة SSC Sports HD1 بتعليق حماد العنزي عبر القناة الصوتية الأولى، ورؤوف خليف على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب أهلي جدة والرياض في دوري روشن



الأهلي في الموسم الحالي ببطولة دوري روشن، لعب 27 مباراة فاز في 15 لقاء، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 5، ويحتل المركز الثالث برصيد 52 نقطة.



أما الرياض فيأتي في المرتبة الخامسة عشر بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 25 نقطة، ويأمل في أن يخرج بنتيجة جيدة، من أجل الابتعاد عن المراكز الأخيرة.

وأكدت صحيفة اليوم السعودية، إن المحترف الإيفواري بصفوف الأهلي، فرانك كيسي، رافق بعثة فريقه التي ستغادر مساء اليوم الأربعاء لمواجهة الرياض، بعدما تعافى من الإصابة التي كانت لحقت به مؤخراً.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن مدرب الأهلي، يفاضل بين إشراكه بشكل أساسي أو منحه دقائق محدودة خلال مواجهة الرياض، بعد أن تعافى من الإصابة وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الراقي