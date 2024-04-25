محمد صلاح انتهى .. جماهير ليفربول تهاجم الفرعون المصري

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الماضية، حالة غضب عارمة لدي جماهير نادي ليفربول الإنجليزي عقب الخسارة المذلة من فريق إيفرتون في المباراة التي تجمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وخسر فريق ليفربول الديربي أمام غريمه إيفرتون، بنتيجة 2-0، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز، ضمن منافسات الجولة الـ29 المؤجلة من البريميرليج.

وانتقدت جماهير ليفربول محمد صلاح عقب الخسارة المهينة في الديربي.

وكتب مشجع عبر موقع “إكس” :”محمد صلاح انتهى تماما الآن، لقد دمرته تلك الإصابة”.



وكتب آخر:” “محمد صلاح رغم إنه أسطورة ليفربول، ولكن للأسف انتهى، نريد التخلص منه في الصيف مقابل أجر جيد”.

وعلق آخر :” لن أقوم بالتغريد حتى يسجل محمد صلاح”.



و تجمد رصيد فريق ليفربول عند النقطة 74 يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، في حين رفع فريق ايفرتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر برصيد.



من جانبه أعتذر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول للجماهير بعد الخسارة 2-صفر أمام إيفرتون في قمة مرسيسايد يوم الأربعاء، مما قضى على آمال الفريق الضعيفة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب الذي بدا محطمًا تمامًا عندما سئل عن فرص فريقه “المتصدران أرسنال ومانشستر سيتي” يجب أن يواجها لحظة سيئة للغاية (لكي يكون هناك أي أمل لليفربول).

وأضاف «لا أعرف. لا يسعني إلا أن أعتذر للناس. كل من معنا يعرف مدى صعوبة الأمر بالنسبة لنا أيضًا. كان ينبغي علينا أن نفعل ما هو أفضل لكننا لم نفعل ذلك».