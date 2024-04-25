رسالة مهمة للزمالك في غانا.. أشرف صبحي يشكر وزارة الطيران ويتمنى تأهل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير إلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني؛ لتسهيل كافة إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك إلي غانا، لمواجهة فريق دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك أمام دريمز الغاني الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة نادي الزمالك وجميع المتطلبات المتعلقة بتواجد البعثة بغانا معربا عن خالص تمنياته للنادي الأبيض بالعودة بتذكرة الصعود إلى النهائي الأفريقي من غانا، وكذلك حسم النادي الأهلي صعوده وتحقيق الفوز خلال مباراته مع فريق مازيمبي المقرر لها غدا باستاد القاهرة الدولي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، في تصريحات للمركز الإعلامي للوزارة، أن الأندية المصرية قادرة على الفوز وتحقيق لقب البطولتين الأبطال والكونفيدرالية لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيرًا أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها على مختلف الأصعدة.

وشدد الوزير على دعم الدولة المصرية لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية في مهامها التي تلعب من خلالها بإسم الدولة المصرية.

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