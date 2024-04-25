غياب ثنائي ريال مدريد عن مواجهة سوسيداد بـ الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، ضمن الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال سوسيداد، مساء يوم غد الجمعة، ضمن الجولة الـ 33 من “الليجا”.

وشهدت قائمة ريال مدريد، غياب كل من جود لاعب خط الوسط بيلينجهام والظهير الأيسر فيرلاند ميندي للإصابة.

ومن جانبه يستمر غياب حارس المرمى تيبو كورتوا، وديفيد ألابا للتعافي من الإصابة الطويلة التي لحقت بهما منذ بداية الموسم.

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قائمة ريال مدريد لمباراة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.