الامارات | تشافي يكشف دور لاعبي برشلونة في تغيير قراره بالرحيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه قرر البقاء في منصبه بعد أن أقنعه لاعبوه بعدم الرحيل.

وأعلن تشافي )44 عاماً)، الذي شارك في أكثر من 500 مباراة مع برشلونة خلال مسيرته الكروية داخل المستطيل الأخضر الحافلة بالألقاب، في يناير الماضي، أنه سيتخلى عن منصبه على رأس القيادة الفنية للفريق، مشيرا إلى أن فريقه بحاجة إلى "تغيير في الديناميكية".

ورغم ذلك، بعد أن أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اليوم الخميس، بقاء تشافي، اعترف لاعب خط الوسط السابق بأن لاعبيه لعبوا دورا رئيسيا من أجل العدول عن قراره.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي: "كان قراري الأصلي هو الصحيح في ذلك الوقت لأننا كنا بحاجة لتغيير المسار. لكن الوضع مختلف الآن. أشعر بالقوة الكافية لمواصلة بناء هذا المشروع".

وأضاف: "ربما لم نحقق أهدافنا بالفوز بالألقاب التي حددناها لهذا الموسم، لكن هناك أمل في الموسم المقبل، وأعتقد أننا قريبون للغاية من تحقيق أشياء كبيرة".

وتابع: "اللاعبون يثقون بي وقد أعربوا لي عن ودعمهم، وأقنعوني بتغيير رأيي. "لقد آزرتني الجماهير أيضا وهذا قادني لإعادة تقييم أفكاري مرة أخرى. أشكرهم على كل دعمهم وحبهم".

وتولى تشافي تدريب برشلونة خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان في نوفمبر 2021، حينما كان الفريق يتواجد في المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة خلف القمة، و10 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد تشافي الحالي مع برشلونة عام 2025.