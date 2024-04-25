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"دون هزيمة".. مشوار الأهلي في بطولة أفريقيا هذا الموسم قبل مواجهة مازيمبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره مازيمبي الكونغولي غداً، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا حتى الآن.

وخاض النادي الأهلي 11 مباراة في البطولة حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادلا، في 4 لقاء، ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة حتى الآن.

وتمكن لاعبو المارد الأحمر من تسجيل 16 هدفاً في البطولة حتى الآن، وتلقت شباكهم هدف واحد فقط.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الماضي على ستاد "تي بي مازيمبي" بالكونغو.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة الغد، ليضمن الصعود إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي، حيث صعد إلى نهائي البطولة في آخر 4 نسخ أعوام 2020-2021-2022-2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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