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الهلال السعودي في ورطة بسبب سالم الدوسري

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سالم الدوسري - النصر - الهلال - كأس موسم الرياض

سالم الدوسري - النصر - الهلال - كأس موسم الرياض

أصبح نادي الهلال السعودي في ورطة بسبب سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الفحوصات الطبية التي أجراها سالم الدوسري إصابته في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى 5 أسابيع للعلاج والتأهيل.

وبالتالي فإن الهلال سوف يفقد لاعبه سالم الدوسري، حتى نهاية الموسم الحالي، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

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فيما تعرض مالكوم لاعب الهلال، للإصابة في مفصل القدم، وهو ما غيبه عن تدريبات الزعيم التي أقيمت أمس الخميس.

ويواجه الهلال نظيره الفتح، مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الفتح في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد الزعيم في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة بعدما لعب 28 مباراة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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