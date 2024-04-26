"مواجهات مصرية".. ملوك اللعبة يسيطرون على نهائي بطولة الجونة للاسكواش رجال وسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة:

تصوير - علاء أحمد ومحمود عبدالناصر:

شهدت مباريات نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات، منافسات قوية خاصةً من قبل اللاعبين المصريين، وهذا استعداداً للتأهل لنهائي البطولة.

واستطاع اللاعبان المصريان علي فرج المصنف الأول عالمياً ومصطفي عسل المصنف الرابع عالمياً، الصعود لنهائي البطولة لثاني عام على التوالي.

وعلى الجانب الآخر، بالنسبة للسيدات تأهلت اللاعبتان المصريتان، نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً ونوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً، إلى النهائي.

وجاء نتائج مباريات النصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش رجال كالآتي:

فاز اللاعب علي فرج المصنف الأول عالمياً علي اللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً، من مصر، بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-6/ 11-8/ 11-4.

فيما فاز مصطفي عسل المصنف الرابع عالمياً على اللاعب كريم عبد الجواد المصنف الخامس عالمياً، بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6/ 11-8/ 11-8.

وجاءت نتائج مباريات النصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش سيدات كالآتي:

فازت اللاعبة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً على الإنجليزية جورجينا كندي المصنفة السادسة عالمياً، بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6/ 11-4/ 11-5.

فيما فازت المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً على البلجيكية تيني جليس المصنفة التاسعة عالمياً، بثلاث أشواط مقابل شوط و جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11/ 11-7/ 12-10/ 11-7.

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