تشكيل الهلال الرسمي أمام الفتح في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالى جورجى جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيل فريقة أمام نادي الفتح، في المباراة التي تجمعهم مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.



ويأتي فريق الهلال علي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 77 نقطة فيما يأتي فريق الفتح في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي



وجاء تشكيل الهلال أمام الفتح كالتالي:"

حراسة المرمي: بونو.

خط الدفاع: لودي , علي البليهي, كوليبالي , سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز , ناصر , كنو , سلمان , ميشايل.

خط الهجوم: سافيتش.