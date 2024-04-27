موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق النصر مواجهة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين، عندييما يحل ضيفا على رضية استاد الأمير محمد بن فهد، لملاقاة الخليج في إطار منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة بينما يتواجد فريق الخليج في المركز الحادي عشر في جدول الدوري السعودي، ولديه 35 نقطة .

وخاض النصر 28 مباراة، حقق الفوز في 22 لقاء، وتعادل في 2، وخسر في 4 مواجهات، في حين خاض الخليج 28 مواجهة، إذ فاز في 9، وتعادل في 8، وخسر 11 مباراة.

موعد مباراة النصر والخليج..

تنطلق مباراة النصر والخليج مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية ومن المقرر أن تنطلق المباراة عبر قناة SSC HD1.