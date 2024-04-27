الامارات | 8000 لاعب ولاعبة في بطولة دبي الصيفية لأكاديميات الكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك أكثر من 8000 لاعب ولاعبة في منافسات بطولة «دبي المفتوحة الصيفية لأكاديميات كرة القدم»، التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية، الشريك التشغيلي للحدث، خلال الفترة من 26 أبريل حتى 16 يونيو 2024.

وتقام البطولة في ثلاثة مواقع مختلفة، هي ملعب شباب الأهلي بمنطقة العوير، وملاعب مدينة دبي الرياضية، وملاعب جبل علي، ويخوض 501 فريق من مختلف الأكاديميات الحكومية والخاصة، أكثر من 2000 مباراة، حيث تقام 250 مباراة كل أسبوع في جميع الملاعب، تتنافس ضمن 16 فئة عمرية من 6 إلى 23 سنة للبنين، وثلاث فئات عمرية للفتيات، هي 13 و15 و17 سنة.

ووفق بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، سيتم تطبيق قوانين اتحاد الإمارات لكرة القدم في تحكيم المباريات، كما أنه سيتم استخدام أحدث التقنيات المتطورة في التنظيم، من أبرزها تقنية الفار، وسيتم بث البطولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان أن البطولة تواصل منذ انطلاقها النمو والتطور واستقطاب المزيد من الفرق التي تمثل الأكاديميات العالمية جنباً إلى جنب مع فرقنا المحلية من الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة، حيث تشارك أكاديميات أندية دبي الأربعة شباب الأهلي والوصل والنصر وحتا في المنافسات، وتمنح البطولة اللاعبين من مختلف الفئات العمرية فرصة كبيرة للاحتكاك والتطور وصقل مواهبهم، كما أنها تترجم اهتمام مجلس دبي الرياضي بفئة الناشئين ولاعبي الأكاديميات في إطار نهج حكومة دبي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتهدف إلى تحفيز الأكاديميات الرياضية على تطوير برامجها الفنية، وضمان استمرارية أنشطتها، وتمكين أندية دبي من اللعب مع مختلف المدارس الكروية، من خلال خوض منافسات مع أقرانهم من مختلف الأكاديميات الحكومية والخاصة.