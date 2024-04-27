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تشيلسي ضيفًا ثقيلا على أستون فيلا في الدوري الانجليزي اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ضيفا على نظيره أستون فيلا في العاشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من منافسات الممتاز.

 

يخوض فريق الكرة الأول بنادي أستون فيلا مباراة اليوم تحت قيادة مدربه أوناي إيمري، بعد الفوز  بثلاثة أهداف مقابل هدف على بورنموث في الجولة الماضية.

 

على الجانب الآخر، يستقر فريق تشيلسي في المركز التاسع بعد هزيمته من أرسنال بخماسية نظيفة.

 

ويتواجد أستون فيلا المركز الرابع برصيد 66 نقطة، بينما تشيلسي يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

 

ويدرك أستون فيلا أن الهزيمة أمام تشيلسي، قد تكلفه فقدان المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لاسيما إذا نجح توتنهام في الفوز بمباراتيه المؤجلتين.
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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