مرموش يقود تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، علي نظيره بايرن ميونخ، في المباراة التي تقام على ملعب أليانز أرينا، معقل البافاري، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ اليوم

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: فيليب ماكس، ويليام باتشو، روبن كوخ، بوتا.

خط الوسط: شايبي، سخيري، جوتزه، إيبيمبي.

وفي الهجوم: إيكيتيكي، عمر مرموش.

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، في المواجهة التي يشهدها ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري.

وتذاع مباراة البايرن وآينتراخت على قناة beIN Sports HD 5.

يحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 66 نقطة، فيما يتواجد آينتراخت فرانكفورت بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة.