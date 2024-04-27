عبد المنعم يفسر صورته المثيرة للجدل: الإصابة السبب

ياسر رشاد - القاهرة - فسر محمد عبد المنعم ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، صورته المثيرة للجدل والتي تردد أنها بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه في لقاء مازيمبي الكونغولي أمس الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبد المنعم عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع انستجرام:" أولاً الحمد لله على الفوز وأتمنى أن تكتمل الأمور على خير ونحقق اللقب لإسعاد أعظم جمهور في الكون".

وأضاف:" الصورة التي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد اللقاء تم تفسيرها بشكل خاطئ لأنني تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات البطن وشعرت بوجود نزيف دموي".

وتابع:" الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق شاهد على كل ما أقوله وخضعت لأشعة بعد اللقاء وكان خالد بيبو مدير الكرة على علم بها".

وأتم قائلاً:" ياريت الناس تتقي ربنا ، أنا رجل متربي ولا يمكن أن يصدر عني فعل خاطئ بهذه الطريقة".