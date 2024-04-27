ديربي لندن.. صدارة أرسنال على محك توتنهام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل أرسنال ضيفا على توتنهام هوتسبير، اليوم ، في المرحلة الـ35 لمسابقة الدوري الإنجليزي

ومع تراجع نتائج ليفربول، الذي تلقى خسارتين في مبارياته الـ3 الأخيرة بالمسابقة، ليصبح في المركز الثالث بـ74 نقطة من 34 مباراة، يبدو أن الصراع بات منحصرا بين أرسنال، المتصدر الحالي للمسابقة بـ77 نقطة من 34 لقاء أيضا، وأقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي خاض 33 مباراة فقط، من أجل الفوز بالبطولة هذا الموسم.

صدارة أرسنال

يسعى أرسنال للاحتفاظ بالصدارة رغم صعوبة المهمة التي تواجهه أمام توتنهام، صاحب المركز الخامس بـ60 نقطة من 32 مباراة، الذي ما زال محتفظا بآماله في الوجود بالمركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبعد وداع أرسنال المبكر من بطولتي كأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، والتي أعقبها خروجه الموجع من دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا، يطمح الفريق اللندني لاقتناص لقب الدوري الإنجليزي، لإعادة البسمة لجماهيره المحبطة.

واكتسب أرسنال قوة دفع كبيرة عقب فوزه الكاسح 5/ صفر على ضيفه تشيلسي في المواجهة اللندنية التي جرت بينهما الثلاثاء الماضي، في مباراة مؤجلة بالمرحلة الـ29 للمسابقة.

مباريات كؤوس

ويدرك فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، أن اللقاءات الـ4 المتبقية في البطولة، بمثابة مباريات كؤوس لا مجال للتفريط في أي نقاط بها، إذا أراد الاحتفاظ بآماله في استعادة اللقب الغائب عنه منذ 20 عاما.

ويخشى أرسنال من إضاعة النقاط أمام توتنهام، الذي فرض التعادل 2/ 2 على فريق (المدفعجية) في مباراة الفريقين التي أقيمت بينهما بمرحلة الذهاب للمسابقة هذا الموسم في سبتمبر الماضي على ملعب (الإمارات).

من جانبه، يأمل توتنهام في العودة لطريق الانتصارات مجددا، عقب سقوطه المدوي في لقائه الأخير بالبطولة، الذي شهد خسارته صفر/ 4 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في 13 أبريل الجاري.

ويتأخر توتنهام بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا، صاحب المركز الـ4، الذي لعب 34 لقاء حتى الآن، إذ يطمح فريق المدرب الأسترالي انجي بوستيكوجلو، إلى الفوز في مباراتيه المؤجلتين، وكذلك في لقاءاته الـ4 الأخرى بالمسابقة، لاقتحام المربع الذهبي في النهاية.

قبل مواجهة الديربي