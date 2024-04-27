مانشستر سيتي يخشى مفاجآت نوتينجهام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض مانشستر سيتي مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه نوتينجهام فورست، صاحب المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، الذي يقاتل لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، في ظل ابتعاده بفارق نقطة وحيدة أمام مراكز المؤخرة.

ورغم ذلك، تبدو حظوظ سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، هي الأوفر لنيل النقاط الثلاث، ولا سيما بعد ارتفاع معنويات نجومه عقب الفوز الكبير 4 / صفر على مضيفه برايتون أمس الخميس في مباراة مؤجلة.

وبرهن فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا عن استعادة اتزانه من جديد عقب خروجه من دور الثمانية لدوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني، وفقدان لقبه القاري، بعدما صعد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي على حساب تشيلسي، بخلاف فوزه الساحق على برايتون.

ويطمع مانشستر سيتي في مواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي من خلال تحقيق فوزه الخامس على التوالي بالبطولة، حيث إنه لم يعرف سوى لغة الانتصار منذ تعادله مع ليفربول وأرسنال، وذلك عقب تغلبه على أستون فيلا وكريستال بالاس ولوتون تاون، بالإضافة إلى برايتون.

من جانبه، يحلم نوتينجهام بالخروج بنتيجة إيجابية في المباراة التي تقام على ملعبه وأمام جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل عقب تحقيق الفريق فوزا وحيدا في مبارياته التسع الأخيرة.

ويخطط الفريق الأحمر للحصول ولو على نقطة وحيدة من اللقاء، بعدما سبق أن تعادل 1 / 1 مع مانشستر سيتي في مباراتهما التي أقيمت في الموسم الماضي على ملعب (سيتي جراوند)، الذي يستضيف المواجهة المقبلة بينهما.

قبل لقاء الفريقين: