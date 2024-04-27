ريمونتادا نسائية.. برشلونة يتأهل الى نهائي دوري أبطال اوربا للكرة النسائية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح حامل اللقب فريق برشلونة في التأهل للمرة الخامسة في اخر ست سنوات الى نهائي بطولة دوري أبطال أوربا للسيدات بعدما نجح في الفوز على منافسه تشيلسي بهدفين مقابل لاشىء في مباراة العودة لبطولة دوري أبطال أوربا والتي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج .

وكان برشلونة قد تلقى هزيمة بهدف مقابل لاشىء في مباراة الذهاب السبت امام تشيلسي على ملعبه بهدف مقابل لاشىء لكنه عاد في مباراة العودة مساء الاحد ونجح في تحقيق الفوز بهدفين ليكون الفريق الاول منذ عام 2005 الذي ينجح في التأهل الى المباراة النهائية بعد خسارته مباراة الذهاب على ملعبه وايضا يستمر السجل الرائع لفريق برشلونة في المسابقة حيث لم يخسر الفريق مجموع مباراتين في اي مباراة ذهاب واياب منذ عام 2018 عندما خسر فريق البارسا للسيدات امام فريق أوليمبيك ليون الفرنسي .

و يبدو ان فريق أوليمبيك ليون هو الفريق الاقرب للتأهل الى المباراة النهائية امام برشلونة حيث تفوق اوليمبيك ليون بثلاثة أهداف مقابل هدفين امام منافسه باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب .

يذكر ان المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال اوربا للسيدات سيستضيفها ملعب مدينة بيلباو الأسبانية .